MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler

Milli Savunma Bakanlığı'nca, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısının 36 olduğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

MSB: 765 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nda 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır.