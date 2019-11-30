Haberler » Güncel » MSB: ' Cerablus merkezli bombalı araç saldırısı, 9 sivil yaralandı' - Haber

MSB: " Cerablus merkezli bombalı araç saldırısı, 9 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı.

30.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:57MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı.

Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı." - ANKARA

Cerablus, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Tel abyad'da, bombalı araçlı saldırı: 7 yaralı
17:25 Bir yastıkta 60 yıl geçirenler bir araya geldi
17:25 Bakan Çavuşoğlu'ndan, Makedonya'nın isim değişikliği açıklaması
17:24 Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı
17:24 Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:28:01