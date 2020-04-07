MSB'de Korona tedbirleri
Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
07.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:37
Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel