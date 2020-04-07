MSB'de korona tedbirleri
MSB'de korona tedbirleri Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
07.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:53
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Genel