MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Korona ile mücadele merkezi MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık.
24.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıKorona ile mücadele merkezi MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"
Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"
Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar, Güncel