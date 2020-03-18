MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
18.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:57
MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Çanakkale Şehitlik ve Şehitler Abidesi'nin yanı sıra kara, deniz ve havada görev yapan Mehmetçikler ve Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatan görüntüler yer alıyor.
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Çanakkale Şehitlik ve Şehitler Abidesi'nin yanı sıra kara, deniz ve havada görev yapan Mehmetçikler ve Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatan görüntüler yer alıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :MSB'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
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