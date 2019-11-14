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MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, olay yerinde çevre emniyetinin sağlandığını bildirdi.

14.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:00MSB'den 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, olay yerinde çevre emniyetinin sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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