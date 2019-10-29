MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22 Ekim'de Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade etti.

"YPG, TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDAN İTİBAREN 30 KİLOMETRENİN DIŞINA ÇIKARILDI"

"150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir." denilen açıklamada, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."