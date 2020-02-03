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MSB'den açıklama: İdlib'de 4 şehit, 9 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

03.02.2020 07:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 07:50MSB'den açıklama: İdlib'de 4 şehit, 9 asker yaralı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."


- Ankara

İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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