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MSB'den Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.

18.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:14
MSB'den Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."

Kaynak: AA

Etiketler : Afrin, PKK, Güncel

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