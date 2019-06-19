19.06.2019 19:15
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MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı

MSB

MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Bakanlık, bölgedeki kurtarma çalışmalarına ilişkin video ve fotoğraf da paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
ANKARA,


Kaynak: DHA
Trabzon, Araklı, Güncel

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