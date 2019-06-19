19.06.2019 19:36
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MSB'den Araklı'daki sel felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı

MSB

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Bakanlık tarafından bölgedeki kurtarma çalışmalarından video ve fotoğraf da paylaşıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Trabzon, Araklı, Güncel

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