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MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromaların yer aldığı Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı...

09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:20MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromaların yer aldığı 'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin özel hazırlandı.
MSB'nin Twitter hesabından, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla "Daima kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleriyle yayımlanan videoda, müzede sergilenenlere ait görüntü ve bilgilere yer verildi.
Müzede, Atatürk'ün nüfus cüzdanları, aile fotoğrafları, kalemleri, not defterleri, manevi açıdan paha biçilmez eşyaları ve yabancı devlet adamlarının armağanları ile İnkılap Kulesi'nde yer alan mareşal üniforması, kıyafetleri, birebir ölçülerdeki balmumu heykeli ve Türk milletine yadigar kalan birçok eserin sergilendiği anlatıldı.
Ayrıca, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'u anlatan panoramalar, Türk ulusunun birlik ve beraberliğini anlatan tablolar, Atatürk'ün çok sevdiği köpeği Foks'la Çankaya Köşkü'ndeki çalışma odasının bir örneğinin yer aldığı balmumu heykeli ve eşyalarının da yer aldığı müzede, savaş meydanlarında, yurt gezilerinde, yorgun düştüğü devlet işleri sonrasında dahi elinden düşürmediği, tek tek notlar aldığı 4 binin üzerindeki kitabından 3 bin 123'ünün bulunduğu bildirildi.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Atatürk, yaşadıklarıyla yaptıklarıyla eserleriyle Türk milletiyle birlikte daima var olacak ve bağrından çıktığı büyük Türk milleti, yüreğinde taşıdığı sevgi ile eşsiz liderini hiç unutmayacak, onun manevi mirasına daima sahip çıkacaktır. Yaşama veda edişinin 81'inci yıl dönümünde ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyor, saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."
Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ölüm insanın değişmez kaderidir, marifet unutulmamaktır." sözleriyle sonlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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