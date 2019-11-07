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MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı sebebiyle sosyal medya hesabından video paylaştı.

07.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:43 MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı sebebiyle sosyal medya hesabından video paylaştı.

Bakanlığının sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda ' Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajıyla yayımladı. Videoda Mozali yeri anlatıldı. Atatürk'ün ebedi istirahatgah'ı olan mezarının bulunduğu yerde gösterildi. Ayrıca videonun sonunda "İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal, onu 'Ben' kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı sebebiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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