16.06.2019 01:03
Haberler»Güncel » Haber

MSB'den "Babalar Günü" videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.
MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.
Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.MSB'den Babalar Günü videosu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:17 BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor
01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı
01:05 Throwback: Laudrup vs Atlético de Madrid
01:02 MSB'den "Babalar Günü" videosu
01:02 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
01:01 Mardin'de iki aile arasında 'muhtarlık' kavgası: 22 yaralı
01:01 MARDİN'DE İKİ AİLE ARASINDA 'MUHTARLIK' KAVGASI: 22 YARALI