MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel klip paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" başlığı ile paylaşılan klipte, Çanakkale Savaşı'nda çekilen fotoğraflar, Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nin görüntülerine yer verildi. Ayrıca, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin görüntüleri de yer aldı. Klipte şu ifadelere yer verildi: "Gök kubbe var olduğu sürece, vatan olsun bizlere bu diyar. Güneş her zaman selam dursun milletimize. Denizler dalga dalga zafer destanları müjdelesin, rüzgarlar en yüceden dalgalandırsın ay yıldızlı al bayrağımızı. Şehitlerimizin kanlarına şahitlik eden, tertemiz bedenlerini yüreğinde saklayan kutsal vatan topraklarından, selam olsun kahraman şehit ve gazilerimize. Tarih boyunca adımız destan oldu bizim, varlığı teminatımız olan Türk milletinin evladıyız. Alpaslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün kanını taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'tan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na, kükreyen aslanlarız. Sıradağlar ardında olsak da, ölümün soğuk nefesi ile karşılaşsak da bir an bile tereddüt göstermeden vatanımız ve milletimiz için hep en önde olacağız. Ebediyen özgürce dalgalansın diye göklerde al bayrağımız, daima huzur içinde yaşasın diye onurlu milletimiz, gerektiğinde daha nice Mehmet oğlu Mehmetler tükenmez cesaret ve kahramanlıklarıyla bir türkü tutturarak gözlerini kıpmadan sonsuz olacaklar. O türkünün adı hep vatan olacak."

Kaynak: DHA