MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel klip paylaştı.
18.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel klip paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" başlığı ile paylaşılan klipte, Çanakkale Savaşı'nda çekilen fotoğraflar, Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nin görüntülerine yer verildi. Ayrıca, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin görüntüleri de yer aldı. Klipte şu ifadelere yer verildi:"Gök kubbe var olduğu sürece, vatan olsun bizlere bu diyar. Güneş her zaman selam dursun milletimize. Denizler dalga dalga zafer destanları müjdelesin, rüzgarlar en yüceden dalgalandırsın ay yıldızlı al bayrağımızı. Şehitlerimizin kanlarına şahitlik eden, tertemiz bedenlerini yüreğinde saklayan kutsal vatan topraklarından, selam olsun kahraman şehit ve gazilerimize. Tarih boyunca adımız destan oldu bizim, varlığı teminatımız olan Türk milletinin evladıyız. Alpaslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün kanını taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'tan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na, kükreyen aslanlarız. Sıradağlar ardında olsak da, ölümün soğuk nefesi ile karşılaşsak da bir an bile tereddüt göstermeden vatanımız ve milletimiz için hep en önde olacağız. Ebediyen özgürce dalgalansın diye göklerde al bayrağımız, daima huzur içinde yaşasın diye onurlu milletimiz, gerektiğinde daha nice Mehmet oğlu Mehmetler tükenmez cesaret ve kahramanlıklarıyla bir türkü tutturarak gözlerini kıpmadan sonsuz olacaklar. O türkünün adı hep vatan olacak."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-MSB'nin paylaştığı klip
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı