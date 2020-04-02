MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
02.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:42
Milli Savunma BakanlığıCOVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor. Mehmetçiğimiz her zaman asil milletimizin yanında olmaya devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel