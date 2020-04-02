MSB'den COVID19 ile mücadele tedbirleri paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı COVID19 ile mücadele tedbirleri Yemekhane ve koğuşların havalandırılması ANKARA - COVID19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır.
02.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:22
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımıCOVID19 ile mücadele tedbirleriYemekhane ve koğuşların havalandırılması ANKARA - COVID19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel