MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. Anıtkabir'in anlatıldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saat 09.05'te, 10 Kasım'a özel video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoda, 'Daima kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajına yer verildi. Anıtkabir'in anlatıldığı videoda, lahit taşının 7 metre altında, Atatürk'ün Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen mezar odasının bulunduğu belirtildi. Videoda ayrıca Atatürk'ün 'İki Mustafa Kemal vardır; biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu 'ben' kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil bizdir' sözü de yer aldı.