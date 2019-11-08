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MSB'den 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle video yayınladı.

08.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:18 MSB'den 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladı. Atatürk fotoğraflarının ve Anıtkabir görüntülerinin yer aldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda, 'Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajına yer verildi. Atatürk'ün fotoğraflarıyla başlayan videoda, Anıtkabir'den görüntülere yer verildi. Atatürk'ün, 'Bir gün elbet öleceğim; milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağı görmek isterim' sözlerine yer verilen videoda, bu nedenle ulu önderin ebedi istirahatgahının, Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa edildiği ve her daim Türk bayrağını izleyebildiği belirtildi. Videoda ayrıca Atatürk'ün, 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

-Anıtkabir'den görüntüler

ANKARA, -



Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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