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MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 67 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda 81 askerin şehit olduğu Dumlupınar Denizaltı kazasını andı.

04.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:17
MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 67 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda 81 askerin şehit olduğu Dumlupınar Denizaltı kazasını andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 yıl önce bugün elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz, son nefeslerinde "Vatan Sağ Olsun" diyen Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Dumlupınar, 3. Sayfa
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