Haberler » Güncel » MSB'den duygulandıran 10 Kasım klibi

MSB'den duygulandıran 10 Kasım klibi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.

06.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:56
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.
Saat 09.05'te "Daima Kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan klipte Anıtkabir'de Atatürk'ün naaşına ulaşmak için kullanılan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarına bu yoldan taşındığı hatırlatılan klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır" sözleriyle son buldu.
(Neşra Durmaz/İHA)
MSB'den duygulandıran 10 Kasım klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:47 Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek
10:52 Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek
10:52 STK'lar Biga için toplandı
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:52 "Aman Reis Duymasın" filmine dört ülkede gala
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:05 Kiracılar için tavan zam oranı yüzde 16,81'i geçemeyecek
6.11.2019 10:53:40