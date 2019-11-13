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MSB'den duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadının elini öpen askerin fotoğrafını paylaştı.

13.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:27MSB'den duygulandıran paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan 'nin Rasulayn bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadının elini öpen askerin fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "11 Kasım 2019 Rasulayn. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notuyla paylaşılan fotoğrafta Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öpüyor. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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