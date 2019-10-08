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Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'Engel Tanımaz Aşarız' notu ile paylaştı.

08.10.2019 16:48Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'Engel Tanımaz Aşarız' notu ile paylaştı.
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı öncesi, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. 'Engel Tanımaz Aşarız' notu ile paylaşılan videoda, komandoların eğitimdeki görüntülere yer verildi. Komandoların, karada ve denizde gerçekleştirdiği eğitimlerinden hazırlanan ve 2 dakika 20 saniye süren video, "Allah Türk Komandosunu korusun" mesajı ile sona erdi.



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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