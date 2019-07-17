17.07.2019 22:05
Haberler» Politika» Haber

MSB'den Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine kınama

MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Mesajda, "Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Erbil, Politika

Son Dakika Haberleri
02:24   Türkiye'den ABD'nin 'F-35' kararına tepki
01:53   Şırnak Valisi Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı
01:34   Atama Kararları Resmi Gazete'de
01:00   AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor
00:29   Tedavi altındaki asker şehit düştü
00:26   AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı
00:23   AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor