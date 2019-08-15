Haberler» Güncel» Haber

MSB'den "Güvenli Bölge" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

15.08.2019 19:19 MSB'den
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:07   LEO BEBEK AMELİYAT OLDU
21:06   ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
21:05   SPOR FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Hakemin cinsiyeti olmaz
21:03   Anne babalar bahçede çocuklar okulda
21:01   Türkiye'den İsrail'e tepki
21:00   Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan...
20:59   MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması