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MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güvenli Bölge ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

15.08.2019 20:59 MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güvenli Bölge ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir" denildi.


Haber:  ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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