Haberler » Güncel » Msb'den harekat açıklaması (3)

Msb'den harekat açıklaması (3)

'HAREKAT, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE'Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

09.10.2019 18:38Msb'den harekat açıklaması (3)

'HAREKAT, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Harekatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başladığı kaydedilerek şöyle denildi: "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil-masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:30 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:30 (Görüntülü) (CEYLANPINAR) BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI RESULAYN'DA TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR-2
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı emrini verdi (2)
21:29 Dha yurt bülteni-21
21:28 - Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
21:27 Türkiye hakekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
21:26 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
9.10.2019 21:30:37