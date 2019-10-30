MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!

Mİlli Savunma Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger maçında gol attıktan sonra Edin Visca, Robinho ve Azubuike ile asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımında bulundu.

Asker selamı verdiği için UEFA'nın soruşturma açtığı milli oyuncuyu Twitter'dan etiketleyen MSB, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" notunu düştü. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

UEFA, MİLLİ TAKIMIMIZA DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.