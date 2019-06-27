27.06.2019 15:26
Haberler » Güncel » Haber

MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

MSB

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı , Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."


Görüntü Dökümü:
-Askeri tatbikatlardan görüntü
Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
Twitter , Milli Savunma Bakanlığı , Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:47 Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı
15:47 LGS Türkiye Şampiyonu Edremit'ten
15:47 Arılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdi
15:47 Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak
15:47 Gaziantep büyükşehir'e "türk Dünyası Hizmet" ödülü verildi
15:46 Sur'da terör mağduru ailelerin konutları için kura çekildi
15:46 Kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı