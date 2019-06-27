27.06.2019 16:17
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MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

MSB

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı , Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."


- Ankara
Kaynak: DHA
Twitter , Milli Savunma Bakanlığı , Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Güncel

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