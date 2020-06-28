MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterde bulunan silah, araç ile operasyonlar ve tatbikatlara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.

28.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterde bulunan silah, araç ile operasyonlar ve tatbikatlara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.
Bakanlığın, Twitter hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulunuldu.
"Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verilen videoda, komandolar tarafından gerçekleştirilen tatbikat, operasyonlar ve envanterde bulunan tank, silah, uzun namlulu roketler, araç ve gereçlerin görüntüleri yer alıyor. MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel video

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Güncel, Haber

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