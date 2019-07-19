Haberler» Güncel» Haber

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

19.07.2019 17:00 MSB

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:11   Türkiye Mezunları'ndan dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz anma etkinlikleri
18:11   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı
18:11   İhsaniye'de siyez buğdayı kabuk soyma tesisi kuruluyor
18:11   TUNCELİ CHP HEYETİNDEN AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN AİLESİNE ZİYARET
18:11   FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ ek görüntü
18:10   Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
18:10   Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak