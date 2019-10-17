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MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor!

17.10.2019 12:09MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı. Görüntüde, harekatın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı. "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.

ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

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