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MSB'den korona virüs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.

27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:40
MSB'den korona virüs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımlarımız, Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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