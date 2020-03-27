MSB'den korona virüs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:40
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımlarımız, Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
(İHA)
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımlarımız, Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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