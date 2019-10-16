Haberler » Güncel » MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası

MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sosyal medyada 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle kampanya başlattı.

16.10.2019 17:06MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sosyal medyada 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle kampanya başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle A Milli Futbol Takımı futbolcuları, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı Arnavutluk ve Fransa karşılaşması sonrası Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi. Ayrıca, çeşitli branşlarda mücadele eden mili sporcular da kazandıkları şampiyonluklar sonrası asker selamı verdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter'dan 'Mehmetçiğe Selam Gönder' etiketi ile kampanya başlattı. Kampanyan, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Büyük ilgi gören kampanya kapsamında çok sayıda kişi, asker selamı ile çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı.

ANKARA, -



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Gasp şüphelisi yakalandı
18:50 2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:49 Spor boluspor, çıkış yakalamak istiyor
18:49 Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı
18:48 Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
18:43 Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti
18:47 Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında
16.10.2019 18:52:26