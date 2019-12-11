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MSB'den 'Nobel' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

11.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:12MSB'den 'Nobel' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesine ilişkin, "Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Nobel Edebiyat Ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Miloseviç'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı. Bakanlık, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle, başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Peter Handke, Edebiyat, Güncel

Kaynak: DHA

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