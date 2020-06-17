MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

17.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:18
Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe- Kartal" operasyonu ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" İfadelerine yer verdi.
(İHA) MSB’den ’Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Kartal, PKK, Güncel, Haber

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