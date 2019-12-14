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MSB'den "sınır nöbeti" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Eller tetikte, gözler ufukta" başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

14.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:58MSB'den
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Eller tetikte, gözler ufukta" başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
MSB'nin Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflarda, sınırda bulunan güvenlik duvarı üzerindeki Atatürk portresi ile Türk bayrakları da dikkati çekti.
Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Güncel

Kaynak: AA

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