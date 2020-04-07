MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargah ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Tüm birliklerimizde bu kurala özen gösterilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA