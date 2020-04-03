MSB'den 'sosyal mesafe' videosu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, 'COVID-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' notuyla video paylaşıldı. Videoda, askerlerin el dezenfektanı sıkarak, girdikleri salonda sosyal mesafe kuralına uygun olarak masalara oturup, dinlendikleri görüldü.

Kaynak: DHA