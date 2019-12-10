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MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Boşnaklara yapılan soykırımın sorumlusu Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye verilen Nobel ödülüne tepki geldi. MSB'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

10.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:11MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Boşnak soykırımcısı Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye ödül verilmesinin ardından tepki geldi.

"AHLAKİ DEĞERLER AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter sayfası üzerinden yapılan paylaşımda, "Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Peter Handke, Dünya

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