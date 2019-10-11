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Msb'den, 'tek tek hesap sorulacak' videosu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?

11.10.2019 17:15Msb'den, 'tek tek hesap sorulacak' videosu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" başlığı ile komandoların eğitim görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreçte Twitter'dan video paylaştı. "Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için, Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" başlığı ile paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Video, "Güneş bu diyardan bir başka doğar, komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Gururlanın ey analar, sevinin ey bacılar, her Türk asker doğar' sözleri ile başladı. 1.48 dakikalık videoda komandoların zorlu eğitimlerindeki görüntülerine yer verildi. Video, komandoların 'vatan sana canım feda' sözleri ve açtıkları Türk bayrağının görüntüsü ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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