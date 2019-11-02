Haberler » Güncel » MSB'den Telabyad açıklaması Açıklaması

MSB'den Telabyad açıklaması Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Telabyad merkeze PKK/YPG teröristler tarafından bombalı bir aracın patlatılması sonunda ilk verilere göre 13'ü sivil hayatını kaybettiğini, 20 civarında sivilin yaralandığını açıkladı.

02.11.2019 17:34MSB'den Telabyad açıklaması Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı Telabyad merkeze PKK/YPG teröristler tarafından bombalı bir aracın patlatılması sonunda ilk verilere göre 13'ü sivil hayatını kaybettiğini, 20 civarında sivilin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı en sert şekilde kınayarak, tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almayı davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/ YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.

Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.

Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:56 Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı
02:42 Tel Aviv'de tarihi İstanbul evleri sergisi
02:31 Çanakkale dsp lideri aksakal devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin...
02:28 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması
01:52 Fethiye'de, kaybolan tatilciyi jandarma buldu
01:38 Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı
01:26 DHA YURT BÜLTENİ - 20
3.11.2019 03:26:39