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MSB: "El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

17.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:54MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

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Kaynak: AA

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