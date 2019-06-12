MSB: "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı'na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hakurk
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