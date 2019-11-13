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MSB: EYP, mayın imha faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Su Altı Savunma (SAS) ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

13.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:25MSB: EYP, mayın imha faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Su Altı Savunma (SAS) ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ timlerimiz mayın, EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın, EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

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