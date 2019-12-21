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MSB: EYP patlamasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Hakkari Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

21.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:29 MSB: EYP patlamasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,



Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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