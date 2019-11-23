MSB: Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesi tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 10'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 10'uncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 10'uncu kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.